Warnsveld geeft record-wimpel aan Gilze-Rijen

Warnsveld in de Achterhoek draagt het hitterecord van Nederland vrijdag formeel over aan de Brabantse gemeente Gilze-Rijen. Op die dag is het 75 jaar geleden dat de Warnsveldse huisarts Jan Thate voor het KNMI in zijn weerhut een temperatuur van 38,6 graden noteerde. Dat record bleef staan tot vorige maand, toen het in Gilze-Rijen 39,7 graden werd.

Jan Thate kreeg destijds van het weerbureau een wimpel vanwege het record. Zijn familie heeft die wimpel bewaard. De 75-jarige dochter Monica Thate draagt de wimpel vrijdag over aan het gemeentebestuur van Gilze-Rijen. „Als een soort wisseltrofee, want we denken dat het nieuwe hitterecord niet nog eens bijna 75 jaar blijft staan”, aldus Henk-Jan Hulleman, een van de organisatoren van het recordfeest dat vrijdagmiddag in Warnsveld wordt gevierd.

Het feest gaat door ondanks dat Warnsveld het warmterecord vorige maand is kwijtgeraakt. „Het record heeft dit dorp veel naamsbekendheid opgeleverd. Heel veel toeristen kennen Warnsveld alleen vanwege het record. En de familie hield er al jaren rekening mee dat het een keer afgelopen zou zijn”, legt Hulleman uit. „Bovendien behoort de Achterhoek tot de warmste plekken van Nederland, dus we hopen stiekem dat de wimpel nog eens terugkomt. Naar het gehucht Hupsel dan, want Warnsveld is geen officiële meetlocatie meer.”

In de Martinuskerk in Warnsveld gaat vrijdag ook een tentoonstelling open over het leven van Jan Thate, die tevens kunstenaar en sterrenkundige was.