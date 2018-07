Warmterecord uit 1944 mogelijk verbroken

Het wordt vrijdag spannend: gaat het warmterecord uit 1944 eraan? Volgens Weeronline spant het erom en wordt het net wel of net niet de warmste dag ooit.

Het warmterecord stamt van 23 augustus 1944 toen in het Gelderse Warnsveld 38,6 graden is gemeten. De verwachtingen voor vrijdag gaven rond 08.30 uur een hoogste temperatuur van 38,7 aan, bij Eindhoven. Die verwachtingen worden om de zoveel uur herberekend. Om 07.30 uur was de verwachting nog 38,8 graden.

„Als het blijft zakken, wordt het dus niet de warmste dag ooit”, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden.