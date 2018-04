Warmterecord op eerste officiële warme dag

Op de eerste officiële warme dag van 2018 is direct een recordtemperatuur gemeten. Met 21,3 graden in De Bilt is het officieel de warmste 7 april sinds de metingen zijn begonnen, meldt Weeronline. Het oude record stond op 21,2 graden in 2014 en 1969. In Arcen (Limburg) werd het het warmst: 24,1 graden.

Zondag wordt het waarschijnlijk opnieuw een officiële warme dag, maar tot een dagrecord in De Bilt komt het dan niet. Weeronline verwacht een maximumtemperatuur van 20,4 graden. Het record voor 8 april staat op 22,6 graden, gemeten in 1969.

Na het weekend wordt het iets minder warm, gemiddeld 17 à 18 graden.