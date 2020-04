Warmterecord: niet eerder op 12 april zo warm in Nederland

Opnieuw is een warmterecord verbroken. In Arcen en Eindhoven werd het zondagmiddag met 24,8 graden het warmst. Niet eerder werd het op een weerstation in Nederland zo warm op 12 april, meldt Weeronline. Het oude record stond al een tijd. In 1939 werd het in Maastricht op dezelfde datum 24,4 graden.

In Ell tikte de thermometer zondagmiddag uiteindelijk 24,7 graden aan. In De Bilt werd het zondag 23 graden. Daarmee is het niet een officieel datum-warmterecord. Het huidige record stamt uit 1939, toen werd het in De Bilt 23,4 graden.

Het is overigens niet de warmste eerste paasdag ooit. Die was in 2011, toen Pasen op 24 april viel. In De Bilt steeg het kwik naar 26,0 graden. Op andere plekken in Nederland werd het nog warmer. In Gilze-Rijen was het destijds 27,2 graden.