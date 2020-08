Warmte leidt vooral tot grote verkeersdrukte richting zee

Op tal van plaatsen is grote verkeersdrukte ontstaan doordat mensen verkoeling zoeken, vooral op de wegen naar en bij de zee. Op de wegen naar Castricum, Bloemendaal, Zandvoort of Rockanje was voor 10.00 uur al file. Op wegen naar de Zeeuwse kust staan inmiddels verscheidene korte files, aldus de ANWB.

Harald Bermann, waarnemend voorzitter Veiligheidsregio Zeeland, raadt mensen juist aan niet in de file te gaan staan. „Ik hoop dat mensen goed beseffen wat ze doen als ze vertrekken naar de Zeeuwse stranden. Door de drukte verwachten we vandaag en morgen veel verkeer en daardoor files. In deze hitte met je gezin in de auto in de file moet je eigenlijk gewoon niet willen”, waarschuwt hij.

„Ik roep iedereen op om niet tegelijkertijd naar de drukke stranden te rijden. Wees je bewust van de hitte, maar ook van de coronamaatregelen!”, zegt hij verder.

Wie na de files arriveert op de plaats van bestemming , staat voor het volgend probleem: een parkeerplaats vinden. De parkeerplaatsen bij het strand van Zandvoort en dat van Wassenaar bijvoorbeeld staan nu helemaal vol. Intussen laten livebeelden van Scheveningen zien dat het op het strand zelf nog wel te doen lijkt

Niet alleen bij zee is het druk. Mensen zoeken ook plassen op: zo is het ook druk bij de Reeuwijkse Plassen en bij Vinkeveen.