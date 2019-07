Warmste nacht ooit gemeten

De nacht van donderdag op vrijdag nacht is de warmste nacht die ooit is gemeten. In De Bilt bleef het kwik aan het eind van de nacht, doorgaans het koudste moment, steken op 22,9 graden. Het was de eerste officiële tropennacht van dit jaar en de zevende sinds 1901, meldt Weeronline. Eerder deze nacht was het in De Bilt nog 28 graden.

Op veel plaatsen kwam de temperatuur aan het eind van de nacht niet onder de 20 graden. In De Bilt werd het dus 22,9 graden, op een aantal plaatsen was het nog warmer met als hoogste minima 25,6 in Deelen en 25,1 in Volkel.

De oude warmterecords stonden op 27 juli vorig jaar. Toen werd het in De Bilt niet kouder dan 22,4 graden. Het landelijke record stond op naam van Deelen. Daar werd het niet kouder dan 24,4 graden. Daarmee zijn afgelopen nacht de absolute warmterecords verbroken.

Het KNMI handhaaft voor deze vrijdag de waarschuwing voor extreme hitte. De code oranje ging dinsdag in voor heel Nederland behalve de Wadden.