Het wordt dinsdag waarschijnlijk de warmste dag van de week. In het oosten en zuidoosten kan het lokaal 37 graden worden, meldt Weeronline.

In het noorden en de Randstad stijgt de temperatuur tot 33 graden. In Zeeland wordt het maximaal 29 graden en dat komt door een wind van zee. In de tweede helft van de middag gaat ook op andere plekken in het westen de wind van zee waaien. De temperaturen zullen dan dalen naar 23 tot 27 graden.

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag zijn er naast opklaringen ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar lokaal is een kleine kans op een bui. Mocht het tot een bui komen dan is er ook kans op onweer. De temperatuur daalt naar 17 graden in het westen en naar 20 in het oosten van het land.