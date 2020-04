Het mooie weer heeft zondag gezorgd voor een nieuw record. Om 16.20 uur steeg de temperatuur in De Bilt namelijk naar 19,5 graden en daarmee is het officieel de warmste 5 april ooit gemeten in Nederland, aldus Weeronline.

Het oude record stond op 19,4 graden en werd gemeten in 1957. Tot nu toe werden er dit jaar al twee keer eerder datum-warmterecords gebroken. Op 31 januari werd het eerste nieuwe record gevestigd, op 16 februari tijdens storm Dennis ging het tweede warmterecord uit de boeken.

Het kan op deze 5 april officieel echter nóg iets warmer worden. Er is kans dat het kwik in De Bilt de 20 graden bereikt en als dat gebeurt is er zelfs sprake van de eerste officiële warme dag van het jaar.

De eerste lokale warme dag van het jaar werd eerder al in Hoek van Holland genoteerd, daar gaf de thermometer om 13.10 uur namelijk 20,0 graden aan.