Warmste 31 januari in De Bilt ooit gemeten

Het eerste officiële warmterecord van het jaar is een feit. Dat meldt Weeronline. In De Bilt werd het vrijdag om 18.10 uur 12,3 graden. Daarmee is het de warmste 31 januari ooit gemeten. Het vorige record van 12,1 graden werd gehaald in 1990.

In het zuiden van het land was het deze vrijdag nog warmer. In het Limburgse Ell steeg het kwik zelfs tot 13,2 graden.

Vorig jaar kwam het in De Bilt tot veertien datum-warmterecords voor de maximumtemperatuur: vier in februari, drie in juni, vier in juli, twee in augustus en een in oktober. Alleen in oktober werd ook nog kouderecord genoteerd. Deze verhouding is niet uitzonderlijk. Tegenover elk kouderecord in deze eeuw staan acht warmterecords. Dit is tekenend voor het sterk opwarmende klimaat.

Zaterdag komen de maxima mogelijk zelfs nog hoger uit op ruim 12 graden tot lokaal 14 graden, maar daarbij worden geen warmterecords verwacht. Het record voor 1 februari in De Bilt staat op 14,2 graden en werd gemeten in 1957.