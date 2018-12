Warmste 2 december ooit in Nederland

In Nederland is het op 2 december nog nooit zo warm geweest. In De Bilt werd zondag een maximumtemperatuur van 13,2 graden gemeten, zo meldt Weeronline. Het oude record stond op 12,8 graden en dateert uit 1953.

Elders in het land was het nog een stuk warmer. In het zuiden werd bijna de 15 graden gehaald: in het Zeeuwse Westdorpe wees de thermometer een temperatuur van 14,5 graden aan. Dat is een record over alle weerstations gemeten. Het oude record stond op naam van het Brabantse Volkel, waar het in 1953 14,1 graden werd.

Ook maandag blijft het zacht. Het wordt dan ongeveer 12 graden in het Waddengebied tot 14 in het zuiden. Op de warmste 3 december ooit, in 1954, was het 13,3 graden in De Bilt.

Normaal is het begin december ongeveer 6 graden.