Om 12:50 uur werd het in De Bilt 23,7 graden. Daarmee is het de warmste 13 oktober ooit gemeten. Het vorige record bedroeg 23,6 graden in 1990. Lokaal is deze zaterdag de derde zomerse dag op rij, een unicum.

Dat meldt Weeronline zaterdagmiddag.

Waarschijnlijk wordt het in De Bilt ruim 25 graden en daarmee is de kans op een recordlate zomerse dag op het hoofdstation groot. Op de weerstations in Eindhoven, Maastricht en Twenthe is het momenteel al zomers met 25,4 graden.

Op weerstation Ell (Midden-Limburg) is het vandaag voor de derde dag op rij minstens 25 graden geworden. Donderdag werd het daar 25,3 graden, vrijdag 25,5. Niet eerder kwam het zo laat in de herfst tot twee of meer zomerse dagen op rij. Het vorige stokoude record was afkomstig uit de herfst van 1921. Op het vliegveld van Maastricht werd het toen zomers warm op 9, 10 en 11 oktober. Morgen wordt deze unieke reeks van zomerse dagen mogelijk met een dag verlengd.

Sneeuw op 13 oktober

Dat het op 13 oktober ook heel anders kan lopen bewijst 1975. In dat jaar viel er op 13 oktober namelijk een paar centimeter sneeuw. Overdag was het slechts 2 à 3 graden, een enorm contrast met vandaag. Niet eerder viel zo vroeg in de herfst sneeuw.

Dit jaar blijft Koning Winter nog even buiten onze landsgrenzen. Morgen is het namelijk opnieuw bijzonder warm met maxima van 22 graden in het westen, 24 graden in het midden van het land en 26 in het oosten. Na een zonnige start volgen tegen de avond vanuit het westen buien.