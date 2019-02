Warmetruiendag op echte voorjaarsdag

De temperaturen gaan vrijdag naar 11 tot 15 graden, terwijl dan de jaarlijkse warmetruiendag wordt gehouden. De gedachte erachter is dat de verwarming best een graadje lager kan als je een wat dikkere trui aandoet. Wellicht is dit keer een shirt al voldoende. Volgens Weeronline kan het lokaal zelfs opnieuw een lentedag worden.

Op talrijke scholen, in bedrijven en bij mensen thuis gaat de thermostaat naar beneden. Volgens de organisatie bespaart Nederland 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO2-uitstoot als iedereen op deze dag de thermostaat met één graad naar beneden zet. Als dat gedurende het hele stookseizoen zou gebeuren, zou dat het jaargebruik van 440.000 huishoudens en 1 megaton broeikasgas zijn.

Speciaal voor warmetruiendag is een app ontwikkeld. De WhatToWear-app adviseert de gebruiker op elke willekeurige dag wat hij zou moeten aantrekken om warm te blijven en is gekoppeld aan een weer-app. Bovendien kan de app worden gebruikt als middel om de discussie over klimaatverandering op gang te brengen.