Warme kleding geadviseerd voor Stille Omgang

Het wordt een koude nacht en daarom moeten de deelnemers aan de Stille Omgang in Amsterdam zich warm aankleden. Naar verwachting 4500 bedevaartgangers lopen komende nacht, van zaterdag op zondag, deze jaarlijkse nachtelijke stille tocht door het centrum.

De wandelaars komen uit het hele land voor deze religieuze wandeling. Eerst wonen ze een mis bij in een van de Amsterdamse parochiekerken.

De deelnemers lopen al biddend en mediterend de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep, nadat hij een wonder had meegemaakt dat bekendstaat als het Mirakel van Amsterdam. Volgens de overlevering braakte toen een stervende man een hostie uit in een woning aan de Kalverstraat. Zijn braaksel kwam in het haardvuur terecht. Toch bleek de volgende ochtend de hostie ongeschonden.

De kerk heeft dit hostiemirakel officieel erkend als wonder. Vanaf 1881 wordt het wonder herdacht met een nachtelijke omgang in alle stilte. Dit jaar waarschuwt de organisatie voor de kou en adviseert iedereen warme schoenen, een muts en handschoenen mee te nemen.