Warme Dam tot Damloop voor de boeg

Tienduizenden lopers doen dit weekend mee met diverse varianten van de Dam tot Damloop. De organisatie waarschuwt deelnemers goed rekening te houden met de warmte. Voor het eerst worden er zondag tijdens de 10 Engelse mijl (zo’n 16 kilometer) tussen Amsterdam en Zaandam koelbaden ingezet, om oververhitte hardlopers snel medische hulp te kunnen bieden.

Het gaat om een proef, waarbij er twee koelbaden in de laatste kilometer komen te staan en twee na de finish. Tijdens voorgaande edities van het evenement stierven enkele deelnemers aan de gevolgen van oververhitting. De organisatie waarschuwt lopers goed te luisteren naar de signalen die hun lichaam afgeeft. „Ken je eigen grenzen en stel je doelen naar beneden bij.”

Aan het hardloopevenement op zondag doen 50.000 mensen mee. Op zaterdag komen ook al veel sportievelingen in actie. Zo is er een Dam tot Dam Wandeltocht met 16.000 deelnemers en lopen 15.000 mensen zich zaterdagavond in het zweet tijdens de Damloop by Night van 5 Engelse mijl (8 kilometer) door Zaandam. Dan is er ook nog de Dam tot Dam FietsClassic, waarvoor zondag 5000 mensen op de fiets stappen.