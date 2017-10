Warm weer dankzij orkaan Ophelia

Het uitzonderlijk warme weer waar we in Nederland de komende dagen van kunnen genieten, is te danken aan orkaan Ophelia. Deze tropische orkaan is ontstaan in de buurt van de Azoren en trekt dit weekend noordwaarts. Maandag bereikt Ophelia Ierland, dat zich momenteel opmaakt voor extreem slecht weer.

Volgens Weerplaza komt het slechts een enkele keer voor dat in de buurt van de Azoren een tropische orkaan tot ontwikkeling komt. Meestal blijft die dan beperkt tot de laagste categorie, die dan wat rondtolt boven de Atlantische wateren en uiteindelijk weer in kracht afneemt. Ophelia is inmiddels echter een categorie 2-orkaan, met windsnelheden van iets meer dan 155 kilometer per uur, die dit weekend naar Ierland koerst.

Aan de oostzijde van de orkaan wordt warme lucht van de subtropen naar Nederland gestuwd. Ook is sprake van een hogedrukgebied boven Centraal-Europa. Daarmee is een „snelweg van zeer warme lucht” een feit, aldus Weerplaza. Zowel zondag als maandag wordt het daarom 20 tot 25 graden in Nederland.

In Ierland zal het er echter anders aan toegaan. Ophelia zwakt weliswaar af naar een zeer zware storm met windstoten van 130 tot 150 kilometer per uur, maar wordt daarmee mogelijk wel de zwaarste storm voor Ierland sinds 16 september 1961. Toen trok orkaan Debbie over het eiland, met achttien dodelijke slachtoffers en veel schade als gevolg.