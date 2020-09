War Child wil meer kinderen digitaal educatie aanbieden

War Child wil de komende tijd meer kinderen in crisisgebieden onderwijs op afstand aanbieden. Reden is de coronapandemie. Door het coronavirus blijven veel scholen gesloten, zegt de hulporganisatie. „Voor kinderen die door oorlog hun familie, vrienden en huizen zijn kwijtgeraakt, is school meer dan een plek om te leren. Het is een plek waar ze zich veilig voelen in tijden van stress en onzekerheid. Door het coronavirus moeten kinderen in oorlog ook die steun missen.”

Directeur Tjipke Bergsma van War Child stelt dat uiteindelijk het punt wordt bereikt dat kinderen hun leerachterstand niet meer kunnen inhalen. „Dit heeft grote gevolgen voor hun ontwikkeling en hun toekomst. We moeten voorkomen dat een generatie opgroeit zonder toekomst. Als ze niet naar school kunnen, moeten we manieren vinden om de school naar ze toe te brengen.”

Op dit moment hebben 463 miljoen kinderen wereldwijd geen toegang tot onderwijs op afstand. War Child, dat donderdag een educatiecampagne start, wil ze dat geven door te helpen bij het maken van schoolradio, het aanbieden van educatieve programma’s voor mobiele telefoons en het bieden van ondersteuning via WhatsApp. Zo volgen kinderen in vluchtelingenkampen in Libanon onderwijs op afstand via speciale tablets waarop ze spelenderwijs leren rekenen, schrijven en lezen.

In totaal wil War Child circa 300.000 kinderen met dergelijke oplossingen bereiken, in onder meer Oeganda, Libanon, het Midden-Oosten en Colombia. „Kinderen zijn veerkrachtig en inventief - ze vinden altijd een weg”, aldus Bergsma. „We moeten hun voorbeeld volgen en ook inventief zijn. Om te voorkomen dat er een hele generatie buiten de boot valt. Ook in crisisgebied zijn er toch manieren om te zorgen dat elk kind onderwijs en ondersteuning kan krijgen.”