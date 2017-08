War Child vraagt hulp voor kinderen uit Mosul

De Irakese regering moet kinderen die door Islamitische Staat (IS) gedwongen zijn ingezet, helpen om hen terug te laten keren in de maatschappij. Daartoe roept War Child op in een donderdag verschenen rapport. De hulporganisatie maakt zich vooral zorgen om honderdduizenden kinderen uit Mosul, de stad die een maand geleden heroverd werd op IS.

„Deze kinderen lopen het risico gestigmatiseerd en zelfs verbannen te worden uit hun eigen gemeenschap. Veel kinderen zijn daarom bang om terug te keren naar huis”, stelt directeur van War Child Tjipke Bergsma. „Deze groep kwetsbare kinderen is vatbaar voor onder meer radicalisering. Hun toekomst en die van Irak staan daarmee op het spel.”

De kinderen die tijdens de bezetting van Mosul in de stad zijn gebleven, zijn geïndoctrineerd door het gedachtegoed van IS. War Child vraagt de internationale gemeenschap daarom direct meer geld beschikbaar te stellen voor onder meer psychosociale hulp en onderwijs.