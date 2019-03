Nu de lente is begonnen, komt het moment steeds dichterbij dat het wasgoed standaard buiten kan drogen. Schone handdoeken, bloesjes en ondergoed met knijpers aan de lijn of ingeklemd in een touw, zoals ze in Urk gewend zijn. Spijkerbroeken en sokken die lekker zwieren in de wind en stomen in de steeds sterker wordende zon.

Die wapperende was geeft een mooi straatbeeld. En een heerlijk zomers gevoel. Want wie kan er niet genieten van schoon-witte, opbollende handdoeken.

Nog fijner is het om de frisheid van de voorjaarszon na het drogen mee naar binnen te kunnen nemen. Genietend van de geur van buiten die aan het beddengoed is blijven hangen. Of aan een handdoek, die dan helaas wel een beetje schuurt door de wind die ertegen aan is geblazen.

Buiten drogen is ook nog eens beter voor het milieu dan de droger het werk te laten doen. Waardoor het nog meer genieten is van die wapperende was.

Over de fotograaf

RD-fotograaf Henk Visscher (63) verkocht als tiener ooit zijn brommer om een fotocamera te kunnen kopen. Tijdens zijn opleiding aan de grafische school in Utrecht zocht hij naar een manier om creativiteit vorm te geven – en die vond hij in fotografie.