De politie heeft dinsdag in een woning in Waalwijk twee wandelstokken gevonden met daarin een dolk of degen verborgen. Dat meldt de politie Waalwijk woensdag op Facebook.

Een agent die online aan het surveilleren was zag de wapenwandelstokken voorbijkomen in een advertentie op een verkoopsite. Hierop werd de wijkagent ingeschakeld. De wapenwandelstokken zijn in beslag genomen. De adverteerder wordt er later over gehoord.