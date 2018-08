Wapens, munitie en kadavers in Ottoland

De politie heeft in en om een woning in het Alblasserwaardse dorp Ottoland wapens, munitie, geld en kadavers gevonden. De 53-jarige bewoner is aangehouden. Politiemensen deden woensdagavond een inval na informatie dat de man in België een hagelgeweer had gekocht.

Het hagelgeweer werd niet gevonden, maar wel twee jachtgeweren en een doorgeladen revolver. Verder lagen in een diepvrieskist kadavers van eenden, hazen en vogels. Op het uitgestrekte terrein lag op verschillende plekken munitie. Zo vond de politie een grote hoeveelheid in een hooiberg.

De woning staat aan de B, die samen met de A de enige twee wegen van Ottoland waren tot in de jaren tachtig.