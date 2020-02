Wapens in videoclip van Rotterdammers waren onklaar gemaakt

De wapens die twee Rotterdammers van 17 en 27 jaar gebruikten in hun videoclip waren onklaar gemaakt en kwamen van een rekwisietenbedrijf. Dat meldt de politie die het tweetal heeft vrijgelaten. Omdat ze geen vergunning hadden voor de wapens moeten ze zich daar nog wel voor verantwoorden tegenover de rechter.

Het tweetal werd vrijdag opgepakt omdat ze een videoclip op social media hadden gezet waarin vuurwapens en messen te zien zijn. In het huis waar de jongste verdachte woont, namen agenten ook 300 euro aan vals geld in beslag. De tweede verdachte werd op de West-Kruiskade in het centrum van Rotterdam aangehouden.

In de clip is zogenoemde drillrap te zien en te horen, een muziekvorm waarbij volgens de politie „echt geweld op de loer ligt omdat in de teksten mensen worden uitgedaagd, bespot en bedreigd”.

„Dat rappen een gewaardeerde, eigentijdse muzikale uitingsvorm is over wat jongeren bezighoudt, is natuurlijk prima. Maar de verheerlijking van geweld, bedreigingen en het tonen van messen en vuurwapens alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, is onacceptabel”, aldus politiechef Hans Vissers.