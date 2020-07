Wapens en geld gevonden bij onderzoek cocaïnehandel Vlissingen

De politie in Zeeland heeft woensdag tijdens een grootschalig onderzoek naar de invoer van cocaïne in de haven van Vlissingen in totaal negen verdachten aangehouden. Ook zijn vier vuurwapens, 500.000 euro contant, enkele motoren en boten in beslag genomen en veel informatiedragers met administratie. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit, zei een woordvoerder.

De politie denkt nog wel enkele dagen nodig te hebben om alles te inventariseren. „Dit is slechts een tussenstand”, aldus de woordvoerder.

Woensdagochtend werden in alle vroegte zo’n dertig woningen en panden doorzocht in onder meer Heinkenszand, Middelburg, Goes, Vlissingen en Nieuwdorp. Ook in Limburg, Noord-Brabant en Rotterdam zijn locaties doorzocht. De invallen en doorzoekingen duurden tot halverwege de middag. Hierbij zijn ruim vierhonderd agenten ingezet.

Politie en justitie vermoeden dat er meerdere criminele groepen betrokken zijn bij de import van cocaïne via de Vlissingse haven. Het ene groep haalt mogelijk de partijen uit de dekladingen en een andere zou de import regelen.

De politie wil met deze actie, „Operatie Portunus” gedoopt, vooral inzicht krijgen in de criminele activiteiten rond de invoer van cocaïne. Het voornaamste doel was woensdag „informatie verzamelen en in kaart krijgen welke criminele samenwerkingsverbanden allemaal actief zijn”, zei de woordvoerder.

De afgelopen jaren zijn in de haven van Vlissingen grote hoeveelheden cocaïne onderschept. Vaak zaten de drugs verstopt in dozen met bananen of ander fruit.