Wapens en drugs bij motorclubleden in café

De politie heeft vrijdagavond in een café aan de Oude Watering in Rotterdam drugs en wapens gevonden. Zeven mannen zijn aangehouden. Een arrestatieteam deed een inval in het café na een tip dat er leden van de motorclub Kings Syndicate binnen zaten en dat ze vuurwapens bij zich hadden.

De ongeveer vijftig mensen in de kroeg werden gefouilleerd. De oogst: vier vuurwapens, een taser, enkele messen, een boksbeugel en gebruikershoeveelheden drugs. De zeven aangehouden mannen staan bij de politie bekend als leden van Kings Syndicate.

Politie en justitie treden hard op tegen criminele motorclubs, omdat die geregeld betrokken zijn bij misdrijven als drugs- en wapenhandel, afpersing en mishandeling.