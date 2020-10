In een huis in het Zeeuwse Zierikzee hebben agenten donderdag verschillende vuurwapens gevonden. De 69-jarige bewoner is aangehouden, maakte de politie zaterdag bekend.

De politie doorzocht de woning na meldingen over mogelijke wapens in het pand. Daarbij zijn meerdere vuurwapens, verschillende soorten munitie en drugs aangetroffen. De 69-jarige bewoner van het pand is aangehouden en zit vast.