Wapenhandelaren gepakt in zaak vier moorden

Een vader (71) en zoon (32) uit Sint Willebrord (Noord-Brabant) zijn dinsdag in de gevangenis aangehouden voor betrokkenheid bij een viervoudige moord vorig jaar in Enschede. De mannen worden ervan verdacht dat ze een wapen hebben geleverd aan de verdachten die eerder zijn aangehouden, aldus de politie. De vader en zoon zitten in de gevangenis omdat de rechter ze een maand geleden nog voordeelde voor wapenbezit en wapenverkoop.

De twee verdachten zijn dinsdag overgebracht naar cellencomplexen in het oosten van het land. Hun huis in Sint Willebrord is dinsdag doorzocht.

Bronnen bevestigen dat het gaat om Arie van D. en zijn zoon Dennis. Arie van D. kreeg op 17 december twee jaar celstraf voor wapenbezit en omdat hij tijdens een pseudokoop een vuurwapen met patronen verkocht aan een undercoveragent. Zijn zoon kreeg vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk.

Vader en zoon waren vrij uit voorarrest toen de viervoudige moord in Enschede werd gepleegd. Op dinsdag 13 november werden vier doodgeschoten mannen gevonden in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Op 26 november werden drie hoofdverdachten aangehouden. Volgens sommige media zijn het familieleden uit Servië met een (para)militaire achtergrond. Zij zitten nog vast.

Na de schietpartij maakte de politie bekend dat twee van de vier dode mannen eerder waren opgepakt in een zaak rond wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen. Of een conflict in de wiethandel ook de aanleiding was voor de moorden, is nog onduidelijk.

De zaak krijgt dinsdagavond opnieuw aandacht in Opsporing Verzocht.