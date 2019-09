Wapen zoon Halsema was van vader

Het wapen waarmee de zoon van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam deze zomer werd aangehouden was afkomstig van zijn vader Robert Oey. Dat meldt NRC.

De minderjarige jongen werd op 15 juli gearresteerd toen hij met vriendjes rotzooi trapte op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost. De zoon bleek een verboden wapen bij zich te hebben, dat hij in paniek weggooide toen de politie op de overlast afkwam. Hij werd ingerekend en verhoord, zijn zaak is in behandeling.

‘Zoon Halsema aangehouden voor wapenbezit’

Volgens Oey, die documentairemaker en filmproducent is, is het een echte, onklaar gemaakte revolver die in Duitsland is aangeschaft. "Ik ken het wapen al twintig jaar. We hebben het in 1999 gefotografeerd voor het logo van onze toenmalige productiemaatschappij." Sindsdien is de revolver eigendom van een goede vriend, die ook in de stad woont. Daar heeft Oey het wapen een paar weken voor de aanhouding van zijn zoon opgepikt voor een filmshoot.