Wanneer wist Barneveldse wethouder van mogelijk vervuild zand?

Wanneer vernam verantwoordelijk wethouder Aart de Kruijf dat in Barneveldse woonwijken gestort zand wellicht was vervuild? Dat wordt donderdag de cruciale vraag voor de gemeenteraad van Barneveld.

Als De Kruijff eerder met de fractievoorzitters had overlegd over de mogelijk vervuilde grond van zandbedrijf Vink, had de zandkwestie in Barneveld een andere dynamiek gekregen, zei onderzoeker Bas Eenhoorn maandag in een commissievergadering van de raad. „Daar ligt uiteindelijk de kiem van wat een zandcrisis is geworden”, aldus de oud-voorzitter van de VVD. Samen met bestuurder René de Vries onderzocht hij het handelen van de gemeente Barneveld, burgemeester en wethouders en de gemeenteraad rond het zand van Vink.

„De provincie had informeel gemeld dat er wat met het zand aan de hand was. Hoe ga je daar als bestuurder dan mee om? Wanneer de wethouder zijn kennis sneller had gedeeld met de fractievoorzitters was er meer gezamenlijkheid ontstaan van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders in de aanpak”, stelde Eenhoorn.

In de wandelgangen

In de commissievergadering werd duidelijk dat toenmalig wethouder Gerard van den Hengel (VVD) eind 2017 in de wandelgangen van een bijeenkomst van partijgenoot en Gelderse gedeputeerde Conny Bieze hoorde over het onderzoek van de Gelderse Omgevingsdiensten naar het zand. Onbeantwoord bleef maandag de vraag wanneer Van den Hengel zijn collega De Kruijff (SGP) daarvan op de hoogte bracht. „Het onderwerp is op 20 maart 2018 voor het eerst in het college aan de orde geweest. U moet mij geloven dat het mij niet eerder bekend was”, benadrukte De Kruijff.

Een vervolgvraag was waarom het college de inwoners niet vlotter informeerde. Wethouder Hans van Daalen: „Van de GGD begrepen we dat het zand geen risico voor de gezondheid van bewoners betekende. Zorgvuldigheid was vervolgens belangrijker dan het tempo.”

Vergoeding

De rechtbank Gelderland heeft maandag een verzoek van de Stichting Bewonersbelang Onderzoek Bouwgrond toegewezen. Zij mag de directie van zandbedrijf Vink, de burgemeester, wethouders, gedeputeerden en deskundigen onder ede horen over de zandkwestie. De bewoners willen nagaan of er voldoende grond bestaat om een vergoeding te claimen voor waardevermindering van hun woningen, als gevolg van alle aandacht in de media voor de grondaffaire.