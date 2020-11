Madeliene Lugtenburg uit Middelharnis zit inmiddels anderhalve week thuis. „Ik kan me inmiddels voorstellen dat mensen zich wat eenzaam gaan voelen.”

Lugtenburg is zorghulp in een woonzorgcentrum. „Ik denk dat ik de besmetting daar heb opgelopen, want ik ben daar in aanraking geweest met iemand die positief getest was.”

Met die mogelijkheid had ze steeds al rekening gehouden. „Tijdens de eerste golf was ik al een beetje bang: Zou ik de ziekte ook krijgen? En dat had ik nu weer, nu het aantal besmettingen overal zo toenam.”

Nu was het zover. „Vijf, zes dagen nadat ik met die besmette persoon in aanraking was geweest, kreeg ik zelf klachten. Ik kon me gelukkig de volgende dag al laten testen en kreeg de uitslag al vrij snel: positief.”

Lugtenburg zit nu al bijna twee weken thuis. „Alleen, want ik woon op mezelf. Ik begin de quarantaineperiode nu wel zat te worden. Gelukkig heb ik wel raambezoek gekregen. En ik heb een lieve moeder die elke dag voor me kookt, en m’n vader zet het dan voor de deur neer. Gelukkig wonen m’n ouders in de buurt.”

Vermoeidheid

Onduidelijkheid rond de regels is wel lastig. „De GGD heeft gezegd dat ik naar buiten mag als ik 24 uur klachtenvrij ben. Wel kan er dan nog restmoeheid zijn. Van anderen hoor ik echter dat ze andere regels te horen hebben gekregen. Voor mij is ook de vraag: Wanneer ben je klachtenvrij en dus niet meer besmettelijk voor anderen? Ik heb nog steeds last van mijn voorhoofd. Zware ogen, zere kaken. Ik ben nog erg moe en heb nergens zin in. Ik zit een groot deel van de dag maar een beetje op de bank. Het is lastig te bepalen wanneer het weer verantwoord is naar buiten te gaan.”