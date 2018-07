Wangedrag fietsers Amsterdam zet kwaad bloed bij oud-advocaat

Zat is hij het: de fietsterreur in zijn woonplaats Amsterdam. Oud-advocaat Frank Bakker spande een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Woensdag doet de rechtbank Den Haag uitspraak in de zaak.

Amsterdam heeft meer fietsen dan inwoners. Dat zorgt nogal eens voor chaos in de hoofdstad. Mensen razen per fiets door gebieden die officieel als voetgangerszone staan aangemerkt, zoals het Haarlemmerplein.

„De fietsers rijden in grote groepen door rood licht”, schetst Bakker het probleem. De gepensioneerde Amsterdamse advocaat is gefrustreerd over het wangedrag van zijn stadsgenoten. „Mensen op het zebrapad moeten maar zien dat ze op tijd wegspringen om voortrazende fietsers te ontwijken. De politie doet er niets aan, die staat er gewoon bij te kijken.”

Bakker kwam er letterlijk niet zonder kleerscheuren van af. Hij liep door zijn deelname aan het Amsterdamse verkeer onder meer een gescheurde jas, een kapotte elleboog en heel veel blauwe plekken op. „Eens zat er een fietsstuur in mijn overhemd.”

Volgens de voormalige advocaat kiezen fietsers geregeld de stoep als een ander voertuig de straat blokkeert. „Vraag het maar aan de taxichauffeurs. Als zij iemand afzetten, fietst iedereen over de stoep om de auto heen.”

Brief

In maart 2017 vond de trotse bewoner van de Keizersgracht het genoeg. Hij stuurde een brief naar de burgemeester van Amsterdam, waarin hij de fietsterreur aankaartte. Bovendien daagde hij de burgemeester voor de rechter. Helaas zonder resultaat. „Het duurde maanden voor ik een reactie kreeg van de gemeente. Toen die eindelijk kwam, vlak voor de zitting in maart, bleek dat de gemeente niet van plan was het huidige beleid te veranderen.”

Tijdens de zitting oordeelde de voorzieningenrechter dat burgemeester en gemeente geen van beide de politie aan kunnen sturen als het gaat om de vervolging van verkeersdelicten. Dus zocht Bakker het hogerop. Hij dagvaardde de Nederlandse staat in de persoon van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Een hardere aanpak door de politie is de enige oplossing die Bakker ziet. „Het schijnt dat er lessen over veiligheid gegeven worden op scholen, maar het resultaat op straat is er niet naar.” Ook toeristen zijn een probleem. „Die doen wat de locals, de plaatselijke bewoners, doen. Als de Amsterdammers zich netter gedragen, zullen de toeristen dat ook gaan doen. Er heerst op straat een cultuur van ”de fietser mag alles”.”

De oud-advocaat hoopt dat de landelijke politiek de Amsterdamse politie aanspoort om het rijgedrag van fietsers hard aan te pakken en met bekeuringen te straffen. „Er gaat veel te veel mis. De nood is gewoon heel hoog.”

Of hij zelf nog wel met plezier in Amsterdam woont? „Natuurlijk, er is veel in deze mooie stad waar ik van geniet. Maar lieverdjes zijn de Amsterdammers niet.”