Wandelen langs historische Haagse muurreclames

DEN HAAG (ANP) - De Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) heeft een route samengesteld langs ongeveer veertig historische muurreclames en reclamelijsten in Den Haag.

Wandelaars en fietsers kunnen het routeboekje ”Muurvlakte te huur” vanaf volgende week woensdag afhalen bij de gemeente of de VVV.

Vooral in de eerste decennia van de vorige eeuw was Den Haag overdekt met reclame-uitingen. In de jaren voor de intrede van welstand- en monumentencommissies waren blinde gevels op prominente plaatsen met veel verkeer in trek bij adverteerders. De eigenaren van de gevels zagen daar wel brood in. ”Muurvlakte te huur”, was dan ook een veel geziene reclametekst.

Met de komst van neon en lichtbak werd de muurreclame steeds minder populair.

Na jaren van verval en onverschilligheid begon de SHIE vorig jaar een restauratieproject om de kleurrijke muurschilderingen te behouden. Inmiddels zijn de restauraties van de koffiedrinker van Reuser & Smulders aan de Brouwersgracht en de muurreclame van schildersbedrijf Logher aan de Johan van Hoornstraat afgerond.

Woensdag begint de opknapbeurt van de reclame van rijwielhandelaar Van Herwaarden aan de Molenstraat. Op een houten wand maakte hij ooit reclame voor zijn eigen merk rijwielen: de Oranje Nassau.

De SHIE is van plan om nog zeven muurreclames te laten restaureren, met behulp van de gemeente Den Haag en een aantal fondsen.