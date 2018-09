Wandelen als eerbetoon aan gevallenen

Voor de 72ste keer vindt zaterdag de Airborne Wandeltocht plaats. De tocht is een eerbetoon aan de ruim 1800 Britse en Poolse militairen die in 1944 in de Slag om Arnhem sneuvelden. Zij liggen begraven in Oosterbeek.

De eerste editie van het wandelevenement was in 1947. De tocht heette toen nog Airbornemars. Er deden 2000 mensen mee. Tegenwoordig ligt het aantal deelnemers rond de 30.000. Het is daarmee een van de grootste eendaagse wandelsportevenementen ter wereld.

De wandelaars kunnen kiezen uit vier afstanden: de 10, 15, 25 en 40 kilometer. De routes leiden door een gedeelte van de Veluwezoom met rustieke bossen en vergezichten over de Rijn. Ook komen de wandelaars langs plekken die een belangrijke rol speelden in de oorlogsdagen van 1944, zoals de landingsterreinen in Wolfheze, Heelsum en Renkum, waar de Airborne-soldaten werden gedropt.

De Slag om Arnhem is een historische luchtlanding en veldslag die plaats had van 17 tot en met 25 september 1944. Er waren duizenden voornamelijk Britse en Poolse militairen bij betrokken die op felle Duitse weerstand stuitten en zich uiteindelijk moesten terugtrekken.