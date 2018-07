Wandelaars gediskwalificeerd om „fraude”

De organisatie van de Vierdaagse heeft tot nu toe drie wandelaars van het parcours gehaald, omdat zij volgens marsleider Henny Sackers hebben „gefraudeerd.” Twee wandelaars probeerden de startprocedure te omzeilen en een derde gebruikte een stok bij het lopen, wat volgens de reglementen verboden is.

Vierdaagselopers krijgen een vroege of een late start toegewezen. Dat is nodig voor de veiligheid van de enorme mensenmassa. Al enkele jaren blijkt dat sommige wandelaars hun starttijd met een trucje weten te omzeilen, tot ergernis van anderen. Daarom is dit jaar een geheim kenmerk aan de startkaart toegevoegd en daardoor zijn twee lopers in de val gelopen.

Tijdens de eerste twee loopdagen zijn ook waarschuwingen uitgedeeld voor onder andere snelwandelen en kinderlijk gedrag. Een tweede waarschuwing betekent diskwalificatie.