Wanbetaler fiscus lapt ter plekke 12.000 euro

De Belastingdienst heeft bij een controle in Delfshaven in Rotterdam vijf voertuigen in beslag genomen. Eén bestuurder voorkwam de inbeslagname van zijn auto door de openstaande belastingschuld van ruim 12.000 euro ter plekke te voldoen. In totaal inde de Belastingdienst ruim 24.000 euro.

Bij de controle die de fiscus samen met de politie uitvoerde, werden twintig mensen aan de kant gezet. Twee bestuurders mochten voorlopig verder rijden omdat hun schuld onder de 1500 euro lag. Zij krijgen vier weken de tijd om hun schuld te voldoen. Vijf auto’s werden meegenomen.

De Belastingdienst voert zo’n honderd controles per jaar uit in regio Rotterdam. Bij de controles wordt gemiddeld ruim 28.000 euro opgehaald.