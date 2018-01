Wall of Fame Elfstedentocht in Leeuwarden

Er was al een tegeltjesbrug met daarop alle winnaars en een standbeeld van een schaatser, maar nu krijgt Friesland ook nog een Wall of Fame van de Elfstedentocht. Vrijdag wordt deze wand op de Elfstedenhal in Leeuwarden onthuld.

„De namen en foto’s van alle winnaars komen erop. In een soort tijdlijn krijg je een overzicht van de geschiedenis van de tocht”, zegt een woordvoerster van de Elfstedenhal. Niet alleen de winnaars, ook informatie over de weersomstandigheden waaronder de Tocht der Tochten werd volbracht komt op de muur. „Alle informatie en afbeeldingen worden vanaf de achterkant belicht. Het is een soort lichtwand”, legt de woordvoerster uit.

Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden neemt de onthulling voor zijn rekening. Elfstedentochtwinnaars Henk Angenent en Reinier Paping zijn er bij aanwezig.

Bij de hal staat sinds 2014 het beeld ‘De Iisfretter’, beter bekend als De Elfstedenrijder. Het beeld is gemaakt door de Leeuwarder beeldhouwer Auke Hettema.

En dan is er nog het Elfstedenmonument It Sil Heve van beeldend kunstenaars Maree Blok en Bas Lugthart. Zij hebben de Canterlandse brug over de Murk geheel voorzien van blauwe tegeltjes waarop de portretten zijn afgedrukt van schaatsers die ooit de Elfstedentocht hebben uitgereden. De Canterlandsebrug is de laatste brug op de Elfstedenroute waar de schaatsers onderdoor rijden richting de finish op de Bonkevaart in Leeuwarden.

Op diezelfde Bonkevaart verrijst dit jaar een kunstwerk in de vorm van een Elfstedenkruisje. Het werk maakt deel uit van de activiteiten rond Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.