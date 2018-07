Wakker Dier: weg met plofkip bij fastfoodketen

Wakker Dier richt zich in de strijd tegen de verkoop van plofkip op de fastfoodketens. Na het begin van de campagne in 2012 tegen plofkip is deze dieronvriendelijke kip uit het versvleesschap van de supermarkten verdwenen, maar niet uit de fastfoodrestaurants.

Wakker Dier start daarom een campagne tegen Kentucky Fried Chicken (KFC). De dierenwelzijnsorganisatie vindt dat de fastfoodketen moet stoppen met de verkoop van plofkip, en noemt KFC voortaan Kentucky Fried Plofkip (KFP).

„Het leven van een plofkip is zó afschuwelijk, dat kunnen fastfoodgiganten als KFC niet meer negeren. Plofkip verkopen is niet meer van deze tijd,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Het is de eerste keer dat Wakker Dier grootschalig campagne voert tegen KFC. De keten was volgens de organisatie altijd een kleine speler in vergelijking met McDonald’s, maar is de laatste paar jaar aan een opmars begonnen. Bovendien is KFC een van de laatste grote bedrijven die nog plofkip serveert.