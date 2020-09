Wakker Dier vindt Limburgse kippenboer grootste ‘Liegebeest’

Kippenhouderij Kloeke Kip uit het Limburgse Grubbenvorst is door Wakker Dier uitgeroepen tot Liegebeest van het jaar. Dat is een ‘prijs’ van de dierenrechtenorganisatie voor bedrijven die in haar ogen met misleidende claims over dierenwelzijn komen.

Kloeke Kip houdt volgens Wakker Dier 250.000 plofkippen en wil doorgroeien naar een megastal met één miljoen dieren. Op zijn website spreekt het bedrijf van „eerlijke kip” en geeft het om „het welzijn van het dier”. Maar volgens Wakker Dier is dit „klinkklare onzin”, omdat „deze kipproducent plofkippen verkoopt”.

De andere genomineerden waren de Nederlandse Zuivel Organisatie, Zeeuws Meisje en de viskeurmerken MSC en ASC. Een andere kandidaat, melkmerk Gijs, was van de lijst geschrapt omdat Wakker Dier vindt dat de makers hun leven genoeg hebben gebeterd.

In de verkiezing van Wakker Dier brachten 21.531 mensen hun stem uit. Kloeke Kip kreeg 43 procent van de stemmen.

Supermarktketen Albert Heijn was vorig jaar uitgeroepen tot Liegebeest. Ook toen was Wakker Dier het niet eens met claims over het welzijn van kippen.