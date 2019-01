Wakker Dier start campagne tegen stuntvlees AH

Wakker Dier is een campagne gestart tegen „het stuntgedrag” van Albert Heijn met vleesaanbiedingen zonder dierenwelzijnskeurmerk. De dierenwelzijnsorganisatie lanceert maandag een radiospot om dit een halt toe te roepen.

In de aanbiedingsfolders van de supermarktketen stonden vorig jaar in totaal bijna 1300 ‘kiloknallers’, vleesaanbiedingen zonder dierenwelzijnskeurmerk. Daarmee is AH volgens Wakker Dier de meest dieronvriendelijke supermarkt in Nederland.

„Onacceptabel dat Albert Heijn de dieren laat opdraaien voor hun stuntzucht. Dat moet echt stoppen”, aldus de organisatie. Vlees zonder welzijnskeurmerk komt vaak van dieren die in krappe hokken of stallen leven, geen afleiding hebben en nauwelijks daglicht zien.

Bij Albert Heijn was maandagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.