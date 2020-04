Wakker Dier dient klacht in tegen Farmers Defence Force

Wakker Dier gaat een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie tegen Farmers Defence Force (FDF). Volgens de dierenrechtenorganisatie liegt FDF over hoe voedsel in Nederland wordt geproduceerd.

In een reclame van de boerenactieclub wordt gezegd dat voedsel in Nederland „puur natuur wordt geproduceerd met alleen het beste voor plant en dier”. Wakker Dier noemt dit een schandelijke leugen. „Nederland krijgt zo een verkeerd beeld van onze vee-industrie”, aldus bestuurslid van Wakker Dier Anne Hilhorst in een verklaring.

In de klacht staat dat twee claims van FDF worden bestreden, namelijk dat voedsel puur natuur wordt geproduceerd en dat alleen het beste voor plant en dier wordt gedaan. „Farmers Defence Force licht de consument verkeerd voor. Gevolg daarvan is dat de gemiddelde klant mogelijk een beslissing neemt die hij anders niet had genomen.”

Hilhorst noemt de Nederlandse vleesproductie „verre van natuurlijk”. „Als een mens net zoveel zou groeien als een kuiken, dan zou dan zou hij op tweejarige leeftijd 160 kilo wegen. Dat is niet puur natuur”, zegt Hilhorst.