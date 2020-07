Wakker Dier: 110 miljoen dieren hadden hittestress in 2020

In 2020 hadden volgens schattingen van Wakker Dier tot nu toe 110 miljoen dieren last van hittestress. De dierenwelzijnsorganisatie baseert die schatting op basis van het aantal dagen waarop dieren in de vee-industrie hittestress kunnen krijgen. „De cijfers tonen de immense omvang van het leed. Een Nationaal Hitteplan voor deze dieren is bittere noodzaak,” aldus Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

Wakker Dier houdt de dagen bij waarop temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg zijn om hittestress bij dieren te veroorzaken. Tot nu toe zijn er volgens de organisatie 17 hete dagen en staat dit jaar daarmee in de ‘hittestress top 5’, gerekend vanaf 1950.

De provincies met het meeste vee, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, hebben ook de meeste hittedagen. Alleen al in Noord-Brabant hadden dit jaar 32 miljoen dieren waarschijnlijk last van hittestress, aldus Wakker Dier. In Limburg, Gelderland en Overijssel waren dit respectievelijk 19, 18 en 11 miljoen dieren.

Wakker Dier wil dat minister Schouten een ‘Nationaal Hitteplan voor Dieren’ maakt en ingrijpt om ernstig dierenleed door hittestress te voorkomen. Onlangs introduceerde de minister een hitteplan voor diertransport, maar de dierenwelzijnsorganisatie vindt de eisen te slap om het welzijn van dieren substantieel te verbeteren.