Wake voor Jemen in Vredespaleis

Vertegenwoordigers van tientallen religieuze en levensbeschouwelijke organisaties houden vrijdag een wake voor Jemen in en voor het Vredespaleis in Den Haag.

De wake wordt gehouden wegens „de schrijnende situatie” in het land, schrijven de organisatoren. Eerder riepen de religieuze leiders het kabinet in een brief onder meer op tot een wapenembargo en tot het „tegengaan van het inzetten van honger als oorlogswapen”.

Tijdens de bijeenkomst, die om 15.00 uur begint, spreken onder meer rabbijn Awraham Soetendorp en Jan Terlouw. Minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking heeft voor de gelegenheid een videoboodschap ingesproken. Na de bijeenkomst in het Vredespaleis steken de deelnemers kaarsjes aan voor het gebouw.