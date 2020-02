Wageningers ontzet door discriminatie van Chinezen

De burgemeester en de universiteit van Wageningen roepen, samen met de corporatie achter een studentenflat in de stad, iedereen op om afstand te nemen van discriminerende uitingen jegens Chinezen. Dat doen ze in reactie op dergelijke beledigingen in een gebouw voor studentenhuisvesting in de gemeente. Ze zijn ontzet, zeggen ze in een verklaring op de site van de universiteit.

In de studentenflat bleken in de nacht van 8 op 9 februari teksten als ‘Sterf Chinezen’ en ‘Chinese Corona’ te zijn aangebracht. Een lift was bevuild met uitwerpselen en een Chinese vlag was van een kamerdeur getrokken.

Burgemeester Geert van Rumund, het bestuur van Wageningen University & Research en corporatie Idealis spreken van „hatelijke acties” in de studentenhuisvesting Bornsesteeg. „Deze acties weerspiegelen niet de Wageningse cultuur van tolerantie en intercultureel respect. Er is geen ruimte voor hatelijk en discriminerend gedrag in onze stad en op onze universiteit waar 110 nationaliteiten op een vreedzame en tolerante manier samenleven en werken”, zo luidt de verklaring.

Op de universiteit studeren 13.000 mensen, onder wie een kleine duizend Chinezen, aldus een woordvoerder.