Wageningen45 organiseert ‘kettingbrief’ met Vrijheidsvuur

Wageningen45 organiseert op de avond van 4 mei een digitale „kettingbrief” met het Vrijheidsvuur. Het is de bedoeling dat mensen vanaf 21.00 uur zelf een kaarsje of lichtje aansteken en dat via vrijheidsvuur.nl op internet doorgeven aan een ander. Deelnemers moeten het echte vuur dat ze thuis hebben aangestoken voor het raam of in de tuin zetten, aldus de organisatie.

Voor die oplossing is gekozen, nu het ophalen van de vrijheidsvlam in Wageningen in het echt niet door kan gaan vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Andere jaren halen loopgroepen uit heel Nederland in de nacht van 4 op 5 mei een fakkel op in Wageningen en brengen die naar hun eigen gemeente.

In Hotel De Wereld in Wageningen onderhandelden de Duitse bezetters in mei 1945 met de geallieerden over capitulatie. In Wageningen brandt daarom het eeuwigdurende vrijheidsvuur als symbool voor leven in vrede en vrijheid. In Wageningen is gewoonlijk op 5 mei ook de Nationale Herdenking van de capitulatie en het Bevrijdingsdefilé. Dat programma is vanwege het coronavirus ook geschrapt. Wageningen45 komt volgende week met een aangepast programma zonder publiek voor Bevrijdingsdag, aldus de organisatie.