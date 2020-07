Wageningen Universiteit onderzoekt Peelbrand in voorjaar

De universiteit in Wageningen stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand in de Deurnese Peel afgelopen voorjaar. De brand verwoestte zo’n 800 van de in totaal 1000 hectare natuurgebied. Wie te dicht bij de vuurzee woonde, moest tijdelijk het huis verlaten. In de weken daarna bleef het vuur ondergronds doorsmeulen en laaide her en der geregeld op.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Deurne, de provincie Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Wageningen University & Research is gespecialiseerd in natuurbranden en ecologie. Centrale vraagstelling is hoe inrichting en beheer van het natuurgebied van invloed is op het ontstaan en bestrijden van branden. Een antwoord op die vraag is van belang voor het ontwikkelen van toekomstplannen voor het gebied.

Naast het zoeken naar de oorzaak van de brand wordt ook gekeken naar de manier waarop die is bestreden, en de relatie tussen natuurinrichting en brandveiligheid. „We hopen daarmee ook tegemoet te komen aan de zorgen die vooral in de direct aangrenzende dorpen leven”, liet de gemeente Deurne vrijdag weten.

Uiterlijk 31 oktober moet het onderzoek rond zijn.

De politie onderzoekt overigens mogelijke brandstichting na aangifte door Staatsbosbeheer. De onderzoeken staan los van elkaar.