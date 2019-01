Waddenzee telt 40.000 gewone zeehonden

Het gaat goed met de gewone zeehond in de Waddenzee. De populatie groeit sterk. In het internationale Waddengebied leven nu ongeveer 40.000 gewone zeehonden, volgens een onderzoeksinstituut van Wageningen University. Ook met de grijze zeehond gaat het steeds beter. Daarvan zijn er nu ongeveer 6000.

In 1974 waren er nog maar 3571 gewone zeehonden in de Waddenzee over. Door beheersmaatregelen en verbetering van de zeewaterkwaliteit is de diersoort weer opgekrabbeld.

Zeehonden zijn de grootste roofdieren die in Nederland voorkomen. Ze eten per dag 4,6 kilo vis uit de Waddenzee. Sommige partijen geven de zeehond daarom de schuld van de achteruitgang van de visstand, maar volgens de Wageningse onderzoekers is daarvoor geen bewijs.

„De achteruitgang van het visbestand begon al toen er nog maar heel weinig zeehonden in de Waddenzee over waren. Bovendien eten de zeehonden veel jonge visjes. Daarnaast zijn bruinvissen en visetende vogels ook geduchte jagers”, aldus de onderzoekers vrijdag.