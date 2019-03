Waddenvereniging bezorgd over olievlek

De Waddenvereniging maakt zich grote zorgen over de olievlek die woensdag werd gevonden in de Noordzee. „Het is niet de eerste keer dat er olie in de zee drijft, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat het richting de Waddenzee gaat”, zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. Het gaat volgens de autoriteiten om 4000 tot 17.000 liter olie.

Volgens Kuipers is het opruimen van de olie in de Noordzee makkelijker dan in de Waddenzee. „De Waddenzee valt droog. De bodem is er echt vruchtbaar, en als de olie daarin terechtkomt is het erg lastig om dit op te ruimen.” De Waddenvereniging hoopt dat de olie donderdag is opgeruimd. „Ik ben ook lichtelijk verbaasd”, zegt Kuipers. „Met oefeningen worden er soms vier schepen ingezet door Rijkswaterstaat, maar nu er echt problemen zijn, is er maar één schip die de olie opruimt.”

Het is niet bekend waar de olie vandaan komt. Volgens de Waddenvereniging zijn er vooralsnog twee vogels gevonden die in de olievlek terecht zijn gekomen.