Waddenfonds helpt vistrek impuls te geven

Om de visstand in het Waddengebied een impuls te geven, draagt het Waddenfonds 13 miljoen euro bij aan de tweede fase van het project Ruim Baan voor Vissen. Dat maakte het fonds donderdag bekend. Al jaren is de visstand in de Waddenzee te laag en zijn vissen te klein. Om dat tegen te gaan, wordt in totaal 44,5 miljoen euro geïnvesteerd. Het meerjarige plan komt vanuit de waterschappen van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe.

De vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland is verstoord geraakt door onder andere dijken, sluizen, stuwen en gemalen. Vissen kunnen hierdoor moeilijk meren, beken en rivieren bereiken. Het geld wordt onder meer geïnvesteerd in een nieuwe verbinding tussen zee en achterland. Ook worden er negentien vispassages aangelegd, waardoor vissen makkelijk een stuw of dam kunnen passeren. Daarnaast worden nieuwe paaigebieden gerealiseerd.

Het project is een vervolg op de eerste fase van het project Ruim Baan voor Vissen. Daarmee werden al enkele knelpunten in de vismigratie langs de Waddenkust opgelost.