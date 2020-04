Waddeneilanden vragen steun aan staatssecretaris Keijzer

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en de provincie Fryslân sturen een brandbrief aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. In de brief uiten zij hun grote zorgen over de economie en leefbaarheid van de vijf Waddeneilanden door de coronacrisis.

De economie op de Waddeneilanden is vrijwel volledig afhankelijk van het toerisme. De effecten van de coronacrisis zijn voor de hele toeristische sector groot. Op de eilanden komt daar nog bij dat daarmee vrijwel de hele gemeenschap wordt getroffen, zoals de plaatselijke bakkers, slagers en supermarkten. Provincie Fryslân en de vijf eilanden vragen de staatssecretaris om aandacht voor de specifieke situatie.

„Het water staat ons inmiddels aan de lippen”, zegt Ineke van Gent, voorzitter van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en burgemeester van Schiermonnikoog. „Er zijn nauwelijks tot geen inkomsten bij winkels, horeca, hotels en verhuurders van huisjes. De eilander economie is volkomen tot stilstand gekomen. Veel mensen staan werkloos aan de kant en de leefbaarheid van de eilanden is in het geding.”