Waddeneilanden: hulp nodig om leefbaarheid vast te houden

De Waddeneilanden zijn door het wegvallen van toeristen in grote problemen gekomen. Er moet snel iets gebeuren om de boel te redden. Dat zei burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog als voorzitter van het samenwerkingsverband De Wadden donderdag tegen koningin Máxima, die een werkbezoek aan Texel bracht.

„Wij doppen graag onze eigen boontjes, maar dit keer zijn de problemen door de coronacrisis groter dan anders. We zijn niet zielig maar we moeten wel hulp hebben, vooral om de leefbaarheid vast te houden. We zijn tenslotte geen openluchtmuseum”, zei Van Gent, die Máxima vroeg hun ambassadeur te zijn in Den Haag. De koningin zou onder de aandacht moeten brengen dat de Wadden hulp nodig hebben, met name in de komende winter. Máxima zei dat te begrijpen. „Dat is voor u een dood deel van het jaar”, aldus de koningin.

De Waddeneilanden zijn voor 80 procent of meer van hun economie afhankelijk van het toerisme. Van Gent zei dat de gevolgen van de coronacrisis en de beperkende maatregelen ingrijpend zijn. Zo zullen bijvoorbeeld de groepsaccommodaties, die in juni waren volgeboekt met scholieren, dit jaar geen klanten hebben. Die hebben steun nodig om de winter te overleven, kreeg Máxima te horen. Ook restaurants, hotels en veerdiensten hebben het zwaar.

Van Gent zei dat het toerisme op Texel zich nu wel voorzichtig aan het herstellen is.

Aan het slot van het bezoek maakte Máxima een korte wandeling door het centrum van Den Burg.