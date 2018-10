„Wachttijden jeugdhulp Rotterdam veel te lang”

Kinderen in de regio Rotterdam moeten maanden tot soms wel een jaar wachten voordat zij terecht kunnen voor gespecialiseerde jeugdhulp. Dat schrijft de Kinderombudsman van de regio Rotterdam Stans Goudsmit.

Al geruime tijd krijgt zij klachten en signalen over problemen in de gespecialiseerde jeugdhulp. „Als er niet tijdig hulp wordt geboden, dan gaat de situatie vaak van kwaad tot erger. Je moet dan zwaardere maatregelen nemen om de schade voor kind en ouders verder te beperken”, zegt Goudsmit. Daarom opent de Kinderombudsman een speciaal meldpunt waar kinderen, ouders en ook professionals in november telefonisch en schriftelijk hun verhaal kunnen doen.

Van de gemeente Rotterdam komen optimistische berichten dat de wachttijden korter worden, maar de gemeentelijke kinderombudsman krijgt andere signalen: „Sinds 1 maart 2018 ben ik in Albrandswaard, Capelle aan den lJssel, Krimpen aan den lJssel, Rotterdam en Vlaardingen tot kinderombudsman benoemd. Bij élk kennismakingsgesprek dat ik de eerste maanden voerde, kwam de problematiek van de gespecialiseerde jeugdhulp aan de orde.”

„Kinderen, ouders, directeuren, rechters en advocaten noemen de wachtlijsten het belangrijkste knelpunt in het jeugddomein. Dit duidt eerder op een structureel probleem” Volgens Goudsmit wordt de discussie tot nu toe over de hoofden van kinderen tussen professionals en gemeentelijke bestuurders gevoerd. „Daarom wil ik met de inventarisatie vooral de jeugd zelf aan het woord laten: hoe beleven zij hun situatie, wat gaat goed en wat moet beter. Wat zijn de gevolgen en wat zien zij als oplossing. We gaan ook met kinderen actief in gesprek, individueel en in groepjes.”