Wachttijden ggz in acht regio’s zijn nog te hoog

Mensen moeten soms nog te lang wachten op een plek in de geestelijke gezondheidszorg. In acht regio’s is „extra aandacht en inspanning nodig” om de wachttijden binnen de normen te krijgen, constateert een speciale commissie van onder meer de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland.

Wie ggz-hulp nodig heeft, moet binnen veertien weken geholpen worden. In de regio’s Amsterdam, Nijmegen, Apeldoorn/Zutphen en Drenthe duurt het veertien tot zestien weken. In Rotterdam, Groningen, Flevoland en Zuid-Limburg is de wachttijd zelfs langer dan zestien weken. In de acht regio’s moeten zogenoemde versnellers aan de slag gaan. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen sneller hulp krijgen en sneller klaar zijn, zodat er plek komt voor anderen.